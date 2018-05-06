Трамп нанял израильскую фирму, чтобы собрать компромат на команду Обамы, - Guardian

6 мая, 2018, 09:12

Команда президента США Дональда Трампа наняла израильское частное разведывательное агентство для поиска компромата на членов администрации американского экс-президента Барака Обамы

Об этом сообщает The Guardian.

Целью расследования была дискредитация ядерного соглашения с Ираном.

Сообщается, что команда Трампа связалась с детективами через несколько дней после визита Трампа в Тель-Авив, Израиль, в 2017 году, в рамках его первого заграничного тура в качестве президента США.

Трамп обещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, и предположил, что иранцы считают себя в праве "делать все, что хотят" после переговоров о ядерном соглашении в 2015 году.

"Идея заключалась в том, что люди Трампа дискредитируют тех, кто играет ключевую роль в осуществлении соглашения, что облегчает выход из него", – сообщил изданию анонимный источник.

Расследование предполагало проникновение в личную жизнь и политическую карьеру Бена Родеса, бывшего заместителя советника по национальной безопасности по стратегическим связям, а также Колени Кала, советника по национальной безопасности бывшего вице-президента Джо Байдена. Среди прочего рассматривались их личные отношения, взаимоотношения с дружественными Ирану лоббистами, а также получили ли они личную или политическую выгоду из мирного соглашения.

Сообщается, что следователи также обращались к известным американцам иранского происхождения и журналистам из The New York Times, телевидения MSNBC, веб-сайта Atlantic, Vox и израильского издания Haaretz, которые часто встречались с Родосом и Калом в попытках установить, нарушали ли они какие-либо протоколы путем обмена конфиденциальной информацией.

Политики, по которым осуществлялась слежка, заявили, что им не было известно о компанию против них, однако сообщили, что "не удивлены" такому открытию.

Напомним, президент США Дональд Трамп потребовал от европейских союзников 12 мая "исправить ужасные недостатки" ядерного соглашения от 2015 года, в противном случае, он откажется продлить режим отмены санкций США в отношении Ирана.