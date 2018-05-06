Трамп хочет сменить режим в Иране, - СМИ
Джулиани отметил, что смена власти в Иране является "единственным путем к миру на Ближнем Востоке", передает Politico.
Политик также считает, что вопрос Ирана является более важным, чем конфликт Израиля и Палестины.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что возможное решение США о выходе из Соглашения по иранскому атому может негативно повлиять на всю мировую общественность.
В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зарифе заявил, что его страна не будет вести переговоры об изменении ядерного соглашения от 2015 года.
Напомним, президент США Дональд Трамп потребовал от европейских союзников 12 мая "исправить ужасные недостатки" ядерного соглашения от 2015 года, в противном случае, он откажется продлить режим отмены санкций США в отношении Ирана.
- Лидеры Великобритании, Франции и Германии согласились, что ядерное соглашение с Ираном является лучшим способом предотвратить приобретение ядерного оружия Тегераном.
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