Сутки на фронте: 9 обстрелов, ВСУ нанесли урон оккупантам и взяли в плен боевика
Об этом сообщает штаб ООС
Применение российско-оккупационными войсками артиллерии и минометов, по сравнению с предыдущими днями сократилось. Противник 9 раз за сутки применял запрещенное вооружение.
На применение противником минометов, артиллерии, танков Объединенные силы давали адекватный ответ.
Подразделения Объединенных сил вели активную оборону, не позволили оккупантам интенсивно применять бронированную технику.
Как сообщается, отдельные подразделения украинских войск провели успешные совместные действия. В ходе рейда одного боевика взято в плен.
Во время боевых действий за прошедшие сутки один украинский военнослужащий ранен. В текущие сутки, по состоянию на 7.00 утра, еще один военнослужащий получил ранения.
По данным разведки, 6 оккупантов погибло, 4 ранено.
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