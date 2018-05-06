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Суд над бразильским наемником Лусварги перенесли на 7 мая

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области перенес рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемому в терроризме бразильцу Рафаэлю Лусварги с 6 июня на 7 мая

Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, передает ЛIГА.net.

Она отметила, что СБУ не может разглашать нынешнее его местонахождение, но сделала все необходимое, чтобы он принял участие в судебном процессе.

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Гитлянская отметила, что СБУ уже проинформировала органы прокуратуры об обстоятельствах, которые необходимо учесть при избрании меры пресечения Лусварги.

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