Суд над бразильским наемником Лусварги перенесли на 7 мая

6 мая, 2018, 19:34

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области перенес рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемому в терроризме бразильцу Рафаэлю Лусварги с 6 июня на 7 мая

Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, передает ЛIГА.net.

Она отметила, что СБУ не может разглашать нынешнее его местонахождение, но сделала все необходимое, чтобы он принял участие в судебном процессе.

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Гитлянская отметила, что СБУ уже проинформировала органы прокуратуры об обстоятельствах, которые необходимо учесть при избрании меры пресечения Лусварги.