Суд над бразильским наемником Лусварги перенесли на 7 мая
6 мая, 2018, 19:34
Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области перенес рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемому в терроризме бразильцу Рафаэлю Лусварги с 6 июня на 7 мая
Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, передает ЛIГА.net.
Она отметила, что СБУ не может разглашать нынешнее его местонахождение, но сделала все необходимое, чтобы он принял участие в судебном процессе.
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Гитлянская отметила, что СБУ уже проинформировала органы прокуратуры об обстоятельствах, которые необходимо учесть при избрании меры пресечения Лусварги.
- В августе 2017 года апелляционный суд помиловал Лусварги, отменив предыдущее судебное решение о его 13-летнем заключении, после чего он поселился в Свято-Покровском Голосеевском монастыре Украинской православной церкви Московского патриархата и свободно передвигался по Киеву.
- 4 мая националисты схватили наемника. В тот же день прокуратура стала настаивать на взятии его под стражу.
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