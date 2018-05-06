Стало известно, сколько тысяч детей Донбасса вынуждены учитться в школе во время войны

6 мая, 2018, 16:54

200 тыс. школьников вынуждены учиться в условиях войны на фоне боевых действий на востоке Украины

Об этом сообщают в Детском фонде ООН (UNICEF), передает DW.

"Дети учатся в школах, на стенах которых видны отверстия от пуль, а окна заложены мешками с песком. В подвалах оборудованы бомбоубежища, а во дворах лежат осколки снарядов. Система образования на востоке Украины находится под перекрестным огнем уже больше четырех лет", - подчеркнула глава представительства UNICEF в Украине Джованна Барберис.

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Как сообщает организация, за последние 4 года российско-украинской войны уничтожены и повреждены сотни школ. В частности, за последние 16 месяцев - минимум 45 школ.

"UNICEF и партнеры зафиксировали по меньшей мере 8 случаев, когда военные объекты и объекты вооруженных групп (российско-террористических войск, - ред.) размещались в пределах 500 метров от детских садов и школ, а в двух местах они были расположены всего в нескольких метрах от учебных заведений. Кроме того, с начала конфликта повреждения получили еще 700 школ на востоке Украины", - говорится в сообщении Детского фонда ООН.

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В ЮНИСЕФ отметили, что угрозой для детей являются расположенные по обе стороны линии разграничения на Донбассе военные объекты, в частности, склады боеприпасов и контрольно-пропускные пункты.

"Дети боятся обстрелов, и учителя пытаются успокаивать их, но это очень трудно. Детям трудно справиться с этим, потому что они нервничают и переживают стресс", - рассказала директор школы № 2 в городе Красногоровка Елена Михацкая.

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С начала учебного года в UNICEF фиксировали 6 случаев, когда бывшие здания школ были заняты военными.