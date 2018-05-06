Спасатели локализовали пожар на воинской части в Балаклее
6 мая, 2018, 09:52
На технической территории воинской части 65 Арсенал в городе Балаклея Харьковской области ситуация с пожаром контролируется, местами наблюдается незначительное тление
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Взрывов боеприпасов не наблюдается.
Авиацией ГСЧС с начала работ было осуществлено 42 сброса воды на место пожара.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено 82 сотрудников ГСЧС и 15 единиц техники, в том числе вертолет МИ-8 с водосливным устройством.
- Напомним, 3 мая около двух часов дня на территории 65-го арсенала в Балаклее Харьковской области начался пожар, после чего со склада послышались взрывы. Причиной инцидента стали работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые были ликвидированы в результате прошлогодней чрезвычайной ситуации.
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