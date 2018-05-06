Спасатели локализовали пожар на воинской части в Балаклее

6 мая, 2018, 09:52

На технической территории воинской части 65 Арсенал в городе Балаклея Харьковской области ситуация с пожаром контролируется, местами наблюдается незначительное тление

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Взрывов боеприпасов не наблюдается.

Авиацией ГСЧС с начала работ было осуществлено 42 сброса воды на место пожара.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено 82 сотрудников ГСЧС и 15 единиц техники, в том числе вертолет МИ-8 с водосливным устройством.