Ранен глава МВД Пакистана

6 мая, 2018, 20:05

В Пакистане совершено покушение на министра внутренних дел страны Ахсана Икбала

Министр получил огнестрельное ранение в плечо, когда после предвыборного митинга в городе Наровал направлялся к своему авто, сообщает Al Jazeera.

Сейчас министр находится в больнице и его жизни ничего не угрожает.

На месте нападения задержали одного человека, идет следствие.