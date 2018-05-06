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Ранен глава МВД Пакистана

В Пакистане совершено покушение на министра внутренних дел страны Ахсана Икбала

Министр получил огнестрельное ранение в плечо, когда после предвыборного митинга в городе Наровал направлялся к своему авто, сообщает Al Jazeera.

Сейчас министр находится в больнице и его жизни ничего не угрожает.

На месте нападения задержали одного человека, идет следствие.

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