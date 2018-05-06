Ранен глава МВД Пакистана
6 мая, 2018, 20:05
В Пакистане совершено покушение на министра внутренних дел страны Ахсана Икбала
Министр получил огнестрельное ранение в плечо, когда после предвыборного митинга в городе Наровал направлялся к своему авто, сообщает Al Jazeera.
Сейчас министр находится в больнице и его жизни ничего не угрожает.
На месте нападения задержали одного человека, идет следствие.
- Напомним, в феврале военнослужащие США ликвидировали в Пакистане заместителя главаря террористической организации Талибан Халида Мехсуда.
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