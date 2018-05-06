 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Полиция обнародовала детали взрыва под Киевом

В результате взрыва в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом мужчина в возрасте 25-30 лет получил травмы рук и челюсти

Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции в Киевской области.

По предварительным данным, в руках у мужчины взорвалось неизвестное устройство, возможно, граната. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

На месте происшествия работают полицейские, следственно-оперативная группа, специалисты-эксперты. Устанавливаются все обстоятельства взрыва, личность потерпевшего и свидетеля.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 мая, 2018 воскресенье

5 мая, 2018 суббота

больше новостей

6 мая, 2018 воскресенье

5 мая, 2018 суббота

4 мая, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать