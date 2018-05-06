Полиция обнародовала детали взрыва под Киевом
6 мая, 2018, 12:38
В результате взрыва в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом мужчина в возрасте 25-30 лет получил травмы рук и челюсти
Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции в Киевской области.
По предварительным данным, в руках у мужчины взорвалось неизвестное устройство, возможно, граната. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.
На месте происшествия работают полицейские, следственно-оперативная группа, специалисты-эксперты. Устанавливаются все обстоятельства взрыва, личность потерпевшего и свидетеля.
- Напомним, что в ночь на 6 мая возле озера в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области прогремел взрыв.
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