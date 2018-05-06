 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Польша инициирует заседание Совбеза ООН по положению детей во время вооруженных конфликтов

Приоритетом председательства Польши в Совбезе ООН является, в частности, соблюдение гуманитарного права и защита гражданских лиц, ставших жертвами боевых действий

В понедельник, 7 мая 2018 года, Польша организует неформальное заседание Совета безопасности по вопросу детей в вооруженных конфликтах, сообщает Польское радио.

Инициированная Польшей дискуссия будет сосредоточена на опыте африканских стран (Республики Кот-д'Ивуар, Чад, Демократической Республики Конго и Судана) в сфере обеспечения стандартов защиты прав детей в вооруженных конфликтах.

Среди участников дискуссии будут специальный представитель по вопросу о положении детей в ситуации вооруженных конфликтов Вирджиния Гамба, представители ЮНИСЕФ, Секретариата ООН, представители государств-членов и неправительственные организации.

Дискуссию возглавит постоянный представитель Польши при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Йоанна Вронецка. Встреча станет первой из серии инициатив в отношении детей в вооруженных конфликтах, в которых участвует Польша. В июне Польша будет соорганизатором мероприятия, призванного привлечь внимание к проблеме реинтеграции детей, ранее связанных с вооруженными группами.

  • Напомним, Детский фонд ООН неоднократно заявлял о сложном положении детей на территории Донбасса. В частности, об угрозе жизни 220 тыс. детей на востоке Украины, которую составляют неразорвавшиеся мины и боеприпасы.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 мая, 2018 воскресенье

больше новостей

6 мая, 2018 воскресенье

5 мая, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать