Польша инициирует заседание Совбеза ООН по положению детей во время вооруженных конфликтов
В понедельник, 7 мая 2018 года, Польша организует неформальное заседание Совета безопасности по вопросу детей в вооруженных конфликтах, сообщает Польское радио.
Инициированная Польшей дискуссия будет сосредоточена на опыте африканских стран (Республики Кот-д'Ивуар, Чад, Демократической Республики Конго и Судана) в сфере обеспечения стандартов защиты прав детей в вооруженных конфликтах.
Среди участников дискуссии будут специальный представитель по вопросу о положении детей в ситуации вооруженных конфликтов Вирджиния Гамба, представители ЮНИСЕФ, Секретариата ООН, представители государств-членов и неправительственные организации.
Дискуссию возглавит постоянный представитель Польши при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Йоанна Вронецка. Встреча станет первой из серии инициатив в отношении детей в вооруженных конфликтах, в которых участвует Польша. В июне Польша будет соорганизатором мероприятия, призванного привлечь внимание к проблеме реинтеграции детей, ранее связанных с вооруженными группами.
- Напомним, Детский фонд ООН неоднократно заявлял о сложном положении детей на территории Донбасса. В частности, об угрозе жизни 220 тыс. детей на востоке Украины, которую составляют неразорвавшиеся мины и боеприпасы.
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