Польша инициирует заседание Совбеза ООН по положению детей во время вооруженных конфликтов

6 мая, 2018, 18:50

Приоритетом председательства Польши в Совбезе ООН является, в частности, соблюдение гуманитарного права и защита гражданских лиц, ставших жертвами боевых действий

В понедельник, 7 мая 2018 года, Польша организует неформальное заседание Совета безопасности по вопросу детей в вооруженных конфликтах, сообщает Польское радио.

Инициированная Польшей дискуссия будет сосредоточена на опыте африканских стран (Республики Кот-д'Ивуар, Чад, Демократической Республики Конго и Судана) в сфере обеспечения стандартов защиты прав детей в вооруженных конфликтах.

Среди участников дискуссии будут специальный представитель по вопросу о положении детей в ситуации вооруженных конфликтов Вирджиния Гамба, представители ЮНИСЕФ, Секретариата ООН, представители государств-членов и неправительственные организации.

Дискуссию возглавит постоянный представитель Польши при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Йоанна Вронецка. Встреча станет первой из серии инициатив в отношении детей в вооруженных конфликтах, в которых участвует Польша. В июне Польша будет соорганизатором мероприятия, призванного привлечь внимание к проблеме реинтеграции детей, ранее связанных с вооруженными группами.