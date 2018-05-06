Пограничники предупредили незаконный вывоз ребенка за границу

6 мая, 2018, 11:14

Сотрудники пограничной службы Украины помешали незаконному вывозу ребенка 2009 года рождения в Румынию

Сопровождающее лицо предоставила поддельное поручение на вывоз ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Женщину, которая предъявила поддельную доверенность от родителей на вывоз ребенка, выданную Генконсульством Украины в городе Милан, задержали с ребенком в пункте пропуска Порубное на границе с Румынией.

По данному факту в Национальной полиции направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

Женщина и ребенок переданы правоохранительным органам.