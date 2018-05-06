 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Пограничники предупредили незаконный вывоз ребенка за границу

Сотрудники пограничной службы Украины помешали незаконному вывозу ребенка 2009 года рождения в Румынию

Сопровождающее лицо предоставила поддельное поручение на вывоз ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Женщину, которая предъявила поддельную доверенность от родителей на вывоз ребенка, выданную Генконсульством Украины в городе Милан, задержали с ребенком в пункте пропуска Порубное на границе с Румынией.

По данному факту в Национальной полиции направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

Женщина и ребенок переданы правоохранительным органам.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 мая, 2018 воскресенье

5 мая, 2018 суббота

больше новостей

6 мая, 2018 воскресенье

5 мая, 2018 суббота

4 мая, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать