Пограничники предупредили незаконный вывоз ребенка за границу
6 мая, 2018, 11:14
Сотрудники пограничной службы Украины помешали незаконному вывозу ребенка 2009 года рождения в Румынию
Сопровождающее лицо предоставила поддельное поручение на вывоз ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Женщину, которая предъявила поддельную доверенность от родителей на вывоз ребенка, выданную Генконсульством Украины в городе Милан, задержали с ребенком в пункте пропуска Порубное на границе с Румынией.
По данному факту в Национальной полиции направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).
Женщина и ребенок переданы правоохранительным органам.
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