Переход на цифровое ТВ должно происходить под контролем государства, - Томенко

6 мая, 2018, 20:26

Украинский политический и общественный деятель, экс-вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Николай Томенко считает, что переводом телевизионного вещания в цифровой формат не должны заниматься сугубо частные компании

Об этом он заявил вечером в воскресенье, 6 мая 2018 года, в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV

По его словам, государственный контроль над этим процессом нужен для предотвращения коррупционных рисков, в т.ч. со стороны представителей прошлой власти, а также для того, чтобы в итоге все население Украины оказалось в зоне качественного телесигнала.

"Была оценка такая, что Ахметов, Левочкин, сын Януковича (Александр Янукович, он же Саша "Стоматолог", - ред.) Владел этим предприятием "Зеонбуд", которое занимается переходом. То есть, представьте себе - кнопка от телевидения Украины будет у сына Януковича", - отметил он.

Кроме того, он обратил внимание на вопросы покрытия.

"Никто не может показать, какова система покрытия. Или вся Украина покрывается, когда, условно говоря, из аналогового вынимается, и становится цифровое? Или достаточно этого Т2, чтобы у вас это показывало? На мой взгляд, недостаточно. Мы проводили исследования и сейчас есть данные, что у 1,5-2 млн зрителей не будет покрытия. Возможно, это на Востоке. Возможно, в горной местности", - отметил Томенко.

По мнению политика, "государство не может позволить частной компании это делать".

"Я бы делал это через РРТ, через концерн. Государство должно страховать свое телевидение. И пока у нас не будет гарнатии, что покрытие цифрового вещания является 100-процентным, следует делать это параллельно - запускать цифровое и не исключать аналоговое. Смотреть, анализировать ", - подытожил Томенко.