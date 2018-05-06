На избирательном участке в Афганистане произошел теракт: 10 погибших, 30 раненых
6 мая, 2018, 19:57
В Афганистане в воскресенье, 6 мая 2018 года, произошел взрыв в мечети в восточной провинции Хост
В результате инцидента по меньшей мере 10 человек погибли, еще 30 ранены, сообщили местные власти, передает Радио Свобода.
Бомба была заложена в палатке, которую использовали как центр регистрации избирателей на территории мечети, заявил начальник полиции провинции Хост Абдул Ганан Задран.
Представитель местного совета Абдул Вали Вахидзи отметил, что количество жертв может увеличиться, поскольку информация на данный момент является предварительной.
Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.
- Напомним, в результате двух взрывов в столице Афганистана Кабуле, которые имели место конце апреля 2018-го, погибли 25 человек, среди жертв - 6 журналистов.
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