На Всемирной гимназиаде в Марокко украинские гимнастки завоевали золото и два серебра

6 мая, 2018, 16:46

Украинские художественные гимнастки завоевали три медали на Всемирной гимназиаде, проходящей в Марокко, - золото и два серебра

Об этом сообщает пре-служба Федерации гимнастики Украины.

В индивидуальном первенстве Кристина Пограничная победила в многоборье, а Виктория Оноприенко стала серебряным призером.

В групповых упражнениях юниорская сборная Украины в составе Александры Яремчук, Анны Галасюк, Анастасии Валентировой, Юлии Третьяк, Таисии Мосоловой и Даны Кузьмич заняла второе место.

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Также сообщается, что в четырех финалах выступят спортсменки Пограничная и Оноприенко. Среди групп финалы не предусмотрены.