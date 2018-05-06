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На Всемирной гимназиаде в Марокко украинские гимнастки завоевали золото и два серебра

Украинские художественные гимнастки завоевали три медали на Всемирной гимназиаде, проходящей в Марокко, - золото и два серебра

Об этом сообщает пре-служба Федерации гимнастики Украины.

В индивидуальном первенстве Кристина Пограничная победила в многоборье, а Виктория Оноприенко стала серебряным призером.

В групповых упражнениях юниорская сборная Украины в составе Александры Яремчук, Анны Галасюк, Анастасии Валентировой, Юлии Третьяк, Таисии Мосоловой и Даны Кузьмич заняла второе место.

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Также сообщается, что в четырех финалах выступят спортсменки Пограничная и Оноприенко. Среди групп финалы не предусмотрены.

  • Отметим, по данным Минобразования, по состоянию на 5 мая украинские школьники в Марокко завоевали пять медалей - одно золото, два серебра и две бронзы. Это: Екатерина Буденко - золотая медаль в фехтовании (рапира); Руслан Хасанов - серебряная медаль в фехтовании (шпага); Алина Полозюк - серебряная медаль в фехтовании (рапира); Дарья Гонцова - бронзовая медаль в фехтовании (сабля); Иван Прудиус - бронзовая медаль в дзюдо (весовая категория до 60 кг).
  • Напомним, 2 мая в Марокко стартовала 17-я Всемирная летняя гімназіада. Соревнования продлятся до 9 мая.
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