На Петропавловской Борщаговке в Киеве прогремел взрыв
6 мая, 2018, 07:36
В Петропавловской Борщаговке прогремел взрыв, пострадал мужчина
Об этом сообщает dtp.kiev.ua
"В ночь на 6 мая на Соборной улице в Петропавловской Борщаговке прогремел взрыв. Пострадал мужчина", - говорится в сообщении.
Вызов на линию экстренных служб поступил около 23:10. Предположительно взорвалась граната на причале у озера. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу.
По какой причине сдетонировало взрывное устройство - неизвестно. Возле места инцидента множественные следы крови.
На месте работала следственно-оперативная группа и медики.
- Ранее сообщалось, что в Киеве по адресу Кирилловская, 117 взорвалась граната, в результате чего погиб человек.
- На месте происшествия правоохранители обнаружили удостоверение участника боевых действий.
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