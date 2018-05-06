На Петропавловской Борщаговке в Киеве прогремел взрыв

6 мая, 2018, 07:36

В Петропавловской Борщаговке прогремел взрыв, пострадал мужчина

Об этом сообщает dtp.kiev.ua

"В ночь на 6 мая на Соборной улице в Петропавловской Борщаговке прогремел взрыв. Пострадал мужчина", - говорится в сообщении.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 23:10. Предположительно взорвалась граната на причале у озера. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу.

По какой причине сдетонировало взрывное устройство - неизвестно. Возле места инцидента множественные следы крови.

На месте работала следственно-оперативная группа и медики.

Ранее сообщалось, что в Киеве по адресу Кирилловская, 117 взорвалась граната, в результате чего погиб человек.