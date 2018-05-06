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На Петропавловской Борщаговке в Киеве прогремел взрыв

В Петропавловской Борщаговке прогремел взрыв, пострадал мужчина

Об этом сообщает dtp.kiev.ua

"В ночь на 6 мая на Соборной улице в Петропавловской Борщаговке прогремел взрыв. Пострадал мужчина", - говорится в сообщении.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 23:10. Предположительно взорвалась граната на причале у озера. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу.

По какой причине сдетонировало взрывное устройство - неизвестно. Возле места инцидента множественные следы крови.

На месте работала следственно-оперативная группа и медики.

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