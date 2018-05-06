На митинге Навального оппозиционеров избивали нагайками и задерживали "казаки", финансируемые мэрией Москвы

6 мая, 2018, 17:30

Казаки, бившие нагайками участников акции 5 мая на Пушкинской площади в Москве, получали от московской мэрии финансирование на учения по разгону митингов

Об этом пишет The Bell.

Издание изучило фотоотчеты с субботнего митинга. На снимках, сделанных блогером Ильей Варламовым, видны люди в военной форме с нашивкой "Центрального казачьего войска". Эта нашивка значится как официальная на сайте одноименного общества.

Телеграм-канал "Чудеса OSINT", следящий за госзакупками, выяснил что в 2016-2018 годах "Центральное казачье войско" получило от Департамента нацполитики и межрегиональных связей правительства Москвы три контракта на 15,9 млн рублей.

Контракты были заключены на "обучение и закрепление необходимых знаний и прикладных навыков при осуществлении деятельности по охране общественного порядка, обеспечению безопасности при проведении публичных и массовых мероприятий на территории города Москвы".

Как следует из трех контрактов, указанный в контрактах адрес поставщика, его электронная почта и фамилия атамана совпадают с информацией на сайте "Центрального казачьего войска".

Также издание нашло отчет о тренировке. На фотографиях видно, что казаки учатся задерживать потенциальных правонарушителей. Ежегодно в оборонно-спортивном центре в 37 км на юг от МКАД, в деревне Кузенево, проходит три трехдневных тренировки, в каждой из которых участвуют по 100 человек.