На митинге Навального оппозиционеров избивали нагайками и задерживали "казаки", финансируемые мэрией Москвы
Об этом пишет The Bell.
Издание изучило фотоотчеты с субботнего митинга. На снимках, сделанных блогером Ильей Варламовым, видны люди в военной форме с нашивкой "Центрального казачьего войска". Эта нашивка значится как официальная на сайте одноименного общества.
Телеграм-канал "Чудеса OSINT", следящий за госзакупками, выяснил что в 2016-2018 годах "Центральное казачье войско" получило от Департамента нацполитики и межрегиональных связей правительства Москвы три контракта на 15,9 млн рублей.
Контракты были заключены на "обучение и закрепление необходимых знаний и прикладных навыков при осуществлении деятельности по охране общественного порядка, обеспечению безопасности при проведении публичных и массовых мероприятий на территории города Москвы".
Как следует из трех контрактов, указанный в контрактах адрес поставщика, его электронная почта и фамилия атамана совпадают с информацией на сайте "Центрального казачьего войска".
Также издание нашло отчет о тренировке. На фотографиях видно, что казаки учатся задерживать потенциальных правонарушителей. Ежегодно в оборонно-спортивном центре в 37 км на юг от МКАД, в деревне Кузенево, проходит три трехдневных тренировки, в каждой из которых участвуют по 100 человек.
- Как сообщалось, 5 мая в России проходили митинги "Он нам не царь" к инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая.
- По данным на 21:00, 5 мая в 26 городах России задержали 1599 вероятных участников акций "Он нам не царь" и случайных прохожих. Больше всего задержаний в тот день было в Москве.
- Евросоюз и США призвали российские власти немедленно отпустить задержанных в субботу мирных демонстрантов и журналистов.
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