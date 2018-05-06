На Луганщине военные провели учебно-полевые сборы для выпускников школ
6 мая, 2018, 21:26
Во время мероприятия они обучали юношей и девушек оказывать первую медицинскую помощь, как защитить себя от химического или бактериологического оружия
Также учащиеся могли ознакомиться со стрелковым оружием и испытать его на мишенях, передает Еспресо.TV.
А еще военные провели инструктаж по минной безопасности.
"Здесь много интересного. Я увидел здесь автоматы и винтовки, которых я не видел раньше", - рассказал ученик 11-го класса по имени Владислав.
- По данным ЮНИСЕФ, вдоль линии фронта по обе стороны российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе вынуждены обучаться 200 тыс. школьников.
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