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На Луганщине военные провели учебно-полевые сборы для выпускников школ

Во время мероприятия они обучали юношей и девушек оказывать первую медицинскую помощь, как защитить себя от химического или бактериологического оружия

Также учащиеся могли ознакомиться со стрелковым оружием и испытать его на мишенях, передает Еспресо.TV.

А еще военные провели инструктаж по минной безопасности.

"Здесь много интересного. Я увидел здесь автоматы и винтовки, которых я не видел раньше", - рассказал ученик 11-го класса по имени Владислав.

  • По данным ЮНИСЕФ, вдоль линии фронта по обе стороны российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе вынуждены обучаться 200 тыс. школьников.
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