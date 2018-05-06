Металлургам Кривого Рога "настойчиво предлагают" подписные листы против поместной церкви

6 мая, 2018, 22:34

Менеджеры компании “Метинвест” обходят подчиненных с отпечатанными обращениями к вселенскому патриарху Варфоломею о якобы недопустимости предоставления автокефалии украинской православной церкви

Об этом в Facebook повідоимв со ссылкой на собственные источники депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник.

"Получил информацию о том что руководители среднего звена обходят подчиненных с заявлениями (уже напечатанными), это обращение от УПЦ МП о запрете автокефалии Украинской церкви. "Настойчиво предлагают" заполнить и подписать, сразу забирают и отчитываются высшему руководству", - отметил он.

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По его словам, подписные листки видели на Центральном и Южном горно-обогатительных комбинатах.

"Такие "обращения" уже гуляют по цехам ЦГОКа и ЮГОКа", - подчеркнул Колесник.

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Владельцами "Метинвеста" является Ринат Ахметов и Вадим Новинский.