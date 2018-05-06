Металлургам Кривого Рога "настойчиво предлагают" подписные листы против поместной церкви
Об этом в Facebook повідоимв со ссылкой на собственные источники депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник.
"Получил информацию о том что руководители среднего звена обходят подчиненных с заявлениями (уже напечатанными), это обращение от УПЦ МП о запрете автокефалии Украинской церкви. "Настойчиво предлагают" заполнить и подписать, сразу забирают и отчитываются высшему руководству", - отметил он.
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По его словам, подписные листки видели на Центральном и Южном горно-обогатительных комбинатах.
"Такие "обращения" уже гуляют по цехам ЦГОКа и ЮГОКа", - подчеркнул Колесник.
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Владельцами "Метинвеста" является Ринат Ахметов и Вадим Новинский.
- 19 апреля президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде обратился к народным депутатам с призывом поддержать проект постановления об обращении к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса (указа) об автокефалии православной церкви в Украине.
- 268 народных депутатов проголосовали за это обращение. Против проголосовали 36 нардепов (33 - из "Оппоблока", 2 - "Видродження", 1 внефракционный).
- 22 апреля стало известно, что Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.
- При этом каждая отдельная церковная община, как объяснил политолог Сергей Таран, может самостоятельно переходить из Московского в Киевский патриархат.
- По словам директора Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры украины Андрея Юраша, среди руководителей религиозных приходов и епархий Московского патриархата в Украине есть часть тех, кто соглашается войти в единую поместную церковь, однако на них сейчас будет оказываться невероятное давление со стороны России.
- Давление началось и на прихожан. В частности, руководство УПЦ Московского патриархата стало требовать от своих верующих направлять "письма" Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой не предоставлять томос об автокефалии Украинской православной церкви. Эти "письма" на самом деле представляют собой заранее подготовленные бланки, куда надо только вписать свои личные данные.
- Как удалось выяснить, такие листовки массово растиражировали типография “ВИС” в Хмельницком.
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