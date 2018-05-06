Маск решил открыть кондитерскую фабрику

6 мая, 2018, 14:17

В продолжение словесной перепалки с 87-летним американским инвестором Уорреном Баффеттом основатель компании SpaceX и генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил, что намерен открыть собственную кондитерскую фабрику в ближайшем будущем

Об этом Маск написал в Twitter.

Ранее Баффетт и Маск не сошлись в оценке необходимости "рвов". Этот термин означает конкурентное преимущество, которое удерживает соперников в страхе.

"Прежде всего, я считаю, что рвы – отстой. Они вроде как неплохие в причудливом, отжилом смысле. Но если ваша единственная защита от армий, которые вторгаются, – это ров, вы не продержится долго. Важными являются темпы инноваций. Это фундаментальный детерминант конкурентоспособности", – заявил Илон Маск.

"Илон может перевернуть вещи вверх дном в некоторых областях, но я же не думаю, что бы хотел окунуть нас всех в конфеты. Вокруг есть довольно много хороших рвов", – ответил Баффетт.

На это фразу Маск ответил целой серией постов в Twitter.

Я собираюсь открыть кондитерскую компанию, и это будет изумительно.