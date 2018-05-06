Маск решил открыть кондитерскую фабрику
Об этом Маск написал в Twitter.
Ранее Баффетт и Маск не сошлись в оценке необходимости "рвов". Этот термин означает конкурентное преимущество, которое удерживает соперников в страхе.
"Прежде всего, я считаю, что рвы – отстой. Они вроде как неплохие в причудливом, отжилом смысле. Но если ваша единственная защита от армий, которые вторгаются, – это ров, вы не продержится долго. Важными являются темпы инноваций. Это фундаментальный детерминант конкурентоспособности", – заявил Илон Маск.
"Илон может перевернуть вещи вверх дном в некоторых областях, но я же не думаю, что бы хотел окунуть нас всех в конфеты. Вокруг есть довольно много хороших рвов", – ответил Баффетт.
На это фразу Маск ответил целой серией постов в Twitter.
Я собираюсь открыть кондитерскую компанию, и это будет изумительно.
Читайте также
-
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве
-
Читайте также
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве