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КПВВ "Гнутово" заработал в штатном режиме

Контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" в воскресенье работает в штатном режиме

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Там напомнили, что в субботу около 09.00 военнослужащие Донецкого пограничного отряда были вынуждены прекратить пропускные операции в КПВВ "Гнутово".

  • Это было связано с тем, что с оккупированной территории боевики дважды (в 9.10 и в 9.50) обстреляли КПВВ противотанковыми управляемыми снарядами. Пограничники и гражданские результате обстрелов не пострадали.
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