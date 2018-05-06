КПВВ "Гнутово" заработал в штатном режиме

6 мая, 2018, 09:39

Контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" в воскресенье работает в штатном режиме

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Там напомнили, что в субботу около 09.00 военнослужащие Донецкого пограничного отряда были вынуждены прекратить пропускные операции в КПВВ "Гнутово".