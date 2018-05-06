КНДР утверждает, что избавляется от ядерного оружия не под давлением США
6 мая, 2018, 10:56
В Северной Корее заявили, что их решение относительно денуклеаризации не принималось под влиянием США и международного давления
Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Северной Кореи.
"В последнее время США вводят людей в заблуждение, заявляя, что решение КНДР о полной денуклеаризации Корейского полуострова, которое было принято на историческом межкорейской саммите, было результатом так называемых санкций и давления (со стороны США)", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что дополнительное давление со стороны Соединенных Штатов расценивается северокорейской властью как "преднамеренная провокация" в момент, когда ситуация на Корейском полуострове движется к миру.
- Президент Южной Кореи и лидер КНДР 27 апреля на первом межкорейском саммите в течение более десяти лет обязались прекратить боевые действия между двумя странами и работать над "полной денуклеаризацией" Корейского полуострова.
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