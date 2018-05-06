ЕС и США возмутились массовыми задержаниями в России
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.
"Задержание более чем тысячи демонстрантов и насилие, которое российская власть применяла против них сегодня, угрожают основным свободам выражения мнений, объединений и собраний в Российской Федерации. Задержание журналистов угрожает свободе СМИ. Эти основные права закреплены в российской конституции, и мы надеемся, что они будут защищаться, а не разрушаться", - заявили в Евросоюзе.
В заявлении подчеркивается, что даже если некоторые демонстрации не были разрешены в месте, где они произошли, это не может оправдать жестокость милиции и массовые аресты.
ЕС призвал российскую власть в полной мере придерживаться международных обязательств для защиты указанных прав и немедленно освободить мирных демонстрантов и журналистов.
В свою очередь, пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт заявила, что "Соединенные Штаты осуждают задержание в России сотен мирных протестующих и требуют немедленно освободить их".
"Лидеры, уверены в своей легитимности, не арестовывают своих мирных оппонентов за протесты", ‒ написала она в Twitter.
- Как сообщалось, по данным на 21:00, 5 мая в 26 городах России задержали 1599 вероятных участников акций "Он нам не царь" и случайных прохожих.
- 5 мая в России проходили митинги "Он нам не царь" к инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая.
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