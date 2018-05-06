Было б странно, если бы Путин не напал на Украину, - военный эксперт

6 мая, 2018, 22:08

Украина, которая все время слабела в течение своей Независимости, оказалась удобной мишенью для Владимира Путина, решившего за счет войны поднять свой политический рейтинг

Об этом рассказал писатель и военный эксперт Валентин Бадрак в эфире еженедельной программы "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"Речь идет обо всем периоде украинской Независимости. Только один из президентов, Виктор Ющенко, намеревался и был привержен миссии (по защите Родины, - ред.), но в силу своего психотипа и других вещей был не способен на это. Остальные же президенты над своей миссией никогда не задумывалась и никогда не связывали себя с миссией украинского президента, с миссией украинского лидера. Потому что происходит подмена понятий. Кресло президента должно быть лишь средством для дальнейшей работы, а у нас кресло президента становится целью. Затем целью становится удержаться в этом кресле. К сожалению, мы видим это и до сих пор", - пояснил он.

Также Бадрак напомнил о том, как осенью 2009 года предупреждал о неизбежности военного вторжения со стороны России в своей статье "Конкистадор в панцире железном", которую он написал совместно с бывшим секретарем СНБО Владимиром Горбулиным.

"Мы понимали, что Россия совершила цикл подготовки к войне. Винтовка заряжена, она в руках...", - подчеркнул он.

Кроме того, о возможной буквальной войне с Кремлем говорилось в книгах Бадрака "Чистилище" и "Восточная стратегия".

Однако, добавил он, должным образом приготовиться к вероятному конфликту руководству Украины тогда помешала борьба за власть и повсеместное распространение российской агентуры, когда ФСБ "вербовало народных депутатов". Например, один из них (фамилию Бадрак называть не стал, однако по открытым данным, это был Валерий Коновалюк) рассказал российским СМИ о предоставлении украинским командованием комплексов "Бук" для защиты воздушного пространства Грузии в августе 2008 года. К тому же на украинской территории активно действовали разведывательные центры русских.