Британская королевская семья показала новые фотографии принца Луи
6 мая, 2018, 17:50
Кенсингтонский дворец обнародовал фотографии новорожденного принца Луи Артура Чарльза вместе с сестрой Шарлоттой
Одно фото было сделано 2 мая, в день рождения принцессы Шарлотты, которой исполнилось три года. На нем она трогательно обнимает и целует своего младшего брата, сообщает ВВС.
Еще на одной фотографии, от 26 апреля, принцу Луи три дня.
Оба снимка сделала герцогиня Кембриджская в Кенсингтонском дворце.
При этом в Кенсингтонском дворце сообщили, что принц Уильям и Кейт "с удовольствием" поделились фотографиями.
Там отметили, что королевская семья благодарит общественность "за все добрые сообщения, которые они получили после рождения принца Луи и третьего дня рождения принцессы Шарлотты".
- Второй сын супругов родился 23 апреля в больнице Святой Марии в Лондоне.
- Луи - одно из имен его брата, принца Джорджа.
- Артур - второе имя короля Георга VI, отца королевы. А Чарльзом зовут деда мальчика.