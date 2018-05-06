Британская королевская семья показала новые фотографии принца Луи

6 мая, 2018, 17:50

Кенсингтонский дворец обнародовал фотографии новорожденного принца Луи Артура Чарльза вместе с сестрой Шарлоттой

Одно фото было сделано 2 мая, в день рождения принцессы Шарлотты, которой исполнилось три года. На нем она трогательно обнимает и целует своего младшего брата, сообщает ВВС.

Еще на одной фотографии, от 26 апреля, принцу Луи три дня.

Оба снимка сделала герцогиня Кембриджская в Кенсингтонском дворце.

При этом в Кенсингтонском дворце сообщили, что принц Уильям и Кейт "с удовольствием" поделились фотографиями.

Там отметили, что королевская семья благодарит общественность "за все добрые сообщения, которые они получили после рождения принца Луи и третьего дня рождения принцессы Шарлотты".