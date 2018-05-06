Болельщики "Ливерпуля" пожалуются в УЕФА на заоблачную стоимость проживания в Киеве

6 мая, 2018, 21:46

Представитель лондонской сообщества "Ливерпуля" заявил, что фаны планируют обратиться в УЕФА из-за завышенных цен на жилье в день проведения финала Лиги чемпионов в Киеве

Об этом сообщает ГромадськеТБ со ссылкой на Daily Star Online.

В комментарии изданию представитель фанов сообщил, что болельщики возмущены ценами, ведь их пытаются "надуть". Он добавил, что клуб болельщиков обратится в УЕФА из-за этой ситуации.

"Они пытаются разорить людей ... Я думаю, что УЕФА должна что-то сделать", - сказал он.

Официальный клуб болельщиков "Ливерпуля", который базируется в Энфилде, заявил, что большинство фанатов "красных" не будут оставаться на ночлег в Киеве после матча.

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"Менеджерам по недвижимости советовал бы взглянуть на большинство наших фанов - это рабочий класс, а не миллионеры. Поэтому я сомневаюсь, что они будут выбирать или даже смотреть на дорогие номера", - сообщил представитель клуба.

Ожидается, что более 16 тыс. сторонников "Ливерпуля" отправятся в Киев на финальный матч Лиги чемпионов, в котором сразятся мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль".

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