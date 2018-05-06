Боевики обстреляли Зайцево из артиллерии, ранен гражданский
6 мая, 2018, 12:49
В воскресенье, 6 мая, около 11 часов боевики российско-оккупационных войск дважды обстреляли населенный пункт Зайцево Бахмутского района Донецкой области
Как сообщили в штабе Операции объединенных сил, оккупанты применили против мирных жителей запрещенные Минскими договоренностями орудия калибра 152 и 122 мм.
По предварительным данным, в результате обстрела один человек получил ранения, загорелся жилой дом.
На месте происшествия работают спасатели и медики.
- Напомним, что 5 мая боевики девять раз применяли запрещенное вооружение. Двое военнослужащих получили ранения.
Читайте также
-
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве
-
Читайте также
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве