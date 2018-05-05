Звезда сериала "Шерлок" станет шпионом в ленте о Холодной войне
Об этом пишет Variety.
Фильм будет называться "Эвкалипт". Лента основана на реальных событиях. Она будет рассказывать о британском бизнесмене Гревиле Уинне. Он помог ЦРУ проникнуть в советскую ядерную программу во время Холодной войны.
Гревиль сотрудничал с советским шпионом Олегом Пеньковским, который продавал оружие британской разведке. Вместе Уинн и Пеньковский обеспечили ЦРУ необходимыми данными, так они прекратили кубинский ракетный кризис.
За это СССР обвинит Пеньковского в том, что он предал Родину. За это его расстреляли. Позже его стали назвать "шпионом, который спас мир".
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В фильме Камбербэтч сыграет британца Гревиля Уинна.
Режиссер ленты - Доминик Кук. Сценарий создает Том О'Коннор. Ленту "Эвкалипт" начнут снимать в начале 2019 года.
- Напомним, появился трейлер новой украинской драмы "Тайный дневник Симона Петлюры".
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