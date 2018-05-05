Взрыв в Киеве: Личность погибшего установлена, на месте нашли удостоверение участника боевых действий

5 мая, 2018, 11:14

Полиция установила личность мужчины, погибшего от взрыва в Киеве в ночь на 5 мая

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Погибший оказался 36-летним местным жителем. Во время обыска в его квартире правоохранители нашли гранату Ф-1 и гранатомет. На месте происшествия полицейские нашли удостоверение участника боевых действий.

Оперативники просмотрели камеры видеонаблюдения, на которых зафиксировано, что до взрыва и после к потерпевшему никто не подходил.

Следователи квалифицируют произошедшее по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Основная версия, которую рассматривает следствие, - неосторожное обращение с взрывным предметом.