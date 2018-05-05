Вятрович рассказал о националистах, которые восхищаются Третьим Рейхом
Такое мнение в программе Радио Свобода "Субботнее интервью" на Еспресо.TV высказал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
Он отметил, что все же не можем отрицать того, что в Украине есть часть людей, которые позиционируют себя, как украинские националисты, но вместе с тем высказывают публично свое восхищение Третьим Рейхом, нацистами, украинцами в рядах нацистской армии.
"Это очень странные украинские националисты, несмотря на то, что украинские националисты в годы Второй мировой войны, в первую очередь бандеровцы, как мощная фракция украинского националистического движения того времени, воевали против нацистов", - рассказал Вятрович.
По его словам, в этом он видит стремление найти какого-то другого шефа, военачальником заграничного, что похоже на отношение тех людей, которые восхищаются Сталиным.
"Для меня одинаково преступными были два режимы – и коммунистический, и нацистский. Они одинаково не видели в своем мире – то в советском, и в нацистском – места для украинцев. Из-за этого говорить о памяти, об особом пиетете к нацистам только за то, что они были антикоммунистически настроенными, абсолютно не приходится", - подчеркнул Вятрович.
По его словам, пронацистские взгляды как маргинальные характерны практически для всех европейских государств и Украина не исключение.
При этом он отметил, что по результатам политических выборов, "такого рода силы в Украине не попадают в парламент".
"То есть на самом деле, что делает Россия? Берет эти микроскопические определенные инициативы, которые существуют в Украине, раздувает их до макромасштабов для того, чтобы представить якобы какую-то угрозу нацизма из Украины, таким образом оправдать свою борьбу против Украины. К сожалению, это работает", - подытожил Вятрович.
- Напомним, что 2 мая в Одессе на "Марше украинского порядка" руководитель местного отделения "Правого сектора" Татьяна Сойкина призвала "очистить страну от ж*дов". "Мы уверены в том, что приведем в Одессе настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не ж*дам! Не олигархии. Слава Украине!", - заявила она.
- 3 мая министр внутренних дел Арсен Аваков осудил антисемитские заявления представительницы "Правого сектора" во время акций в Одессе и заявил, что полиция уже открыла дело за дискриминацию.
- 4 мая президент Петр Порошенко заявил, что власти будут решительно пресекать любые попытки посеять вражду в украинском обществе на национальной или любой другой почве.
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