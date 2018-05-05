Вятрович объяснил, почему памятник Ватутину остается в центре Киева

5 мая, 2018, 19:10

Памятник советскому военачальнику Ватутину в центре Киева, который находится непосредственно на могиле, согласно законодательству, должен там оставаться

Об этом в программе Радио Свобода "Субботнее интервью" на Еспресо.TV сказал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Но как человек, который знает историю Украины, который знает историю Второй мировой войны, я не уверен, что Ватутин - это та фигура, которую мы должны чтить", - отметил он.

По словам Вятровича, Ватутин является человеком, который ответственен за смерть очень многих красноармейцев.

"Эти смерти были вызваны только желанием Ватутина взять Киев в качестве подарка к очередной годовщине Октябрьской революции вождю Иосифу Сталину", отметил он, добавив при этом, что "это точно не та фигура, которую мы должны прославлять".

Он выразил желание, чтобы в Украине не было топонимов, связанных с деятельностью военачальников Второй мировой войны, поскольку "большинство из них - это люди, которые заслуживают только памяти о том, как они убивали других, как они слали на смерть других".

Но он подчеркнул, что закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов содержит исключение в отношении тех людей, которые принимали участие во Второй мировой войне, участвовали в изгнании нацистов с территории Украины.

"Ситуация сложная. Мы должны понимать, что часть из этих людей, которые воевали в Красной армии, действительно отдали свою жизнь за то, чтобы изгнать с территории Украины нацистов. Мы должны об этом помнить. Но вместе с тем они не принесли свободу на украинскую территорию ", - подытожил Вятрович.