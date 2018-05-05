Вещественные доказательства по делу генерала Гриняка не имеют отношения к событиям Евромайдана, - адвокат

5 мая, 2018, 21:05

Следователи по делу генерала МВД Гриняка приобщили в качестве вещественных доказательств оружие, которое было приобретено через почти полтора года после завершения Революции Достоинства

Об этом адвокат генерала Станислав Иваницкий написал в Facebook:

Стороной защиты осмотрены вещественные доказательства по делу. В частности, в их число включено официально зарегистрированное, !!наградное!! оружие господина Гриняка, а также боеприпасы к охотничьему оружию, на которые у него есть все необходимые разрешительные документы.

Кстати, это оружие было приобретено господином Гриняком уже после его возвращения из зоны проведения АТО. Итак, вполне понятно, что до событий на ЕвроМайдане это оружие никакого отношения иметь не может в принципе, поскольку было приобретено через почти полтора года после завершения Революции Достоинства. Однако, следователь и прокурор по неизвестным причинам изъяли это оружие и отнесли его к числу вещественных доказательств по делу убийства Небесной Сотни.

Кроме этого, к вещественным доказательствам относятся предметы, которые изымались во время обысков помещений третьих лиц, такие предметы также никак не касаются подозреваемого Гриняка. Одним из этих предметов есть блокнот без записи..!!

Вместе с тем, при ознакомлении с вещественными доказательствами, следователь ограничил нам доступ к некоторым из них, в частности запретил вскрывать упаковки, чем фактически сделал невозможным проведение осмотра этих предметов. При таких условиях, ознакомление стороны защиты с вещественными доказательствами не может считаться полным и окончательно завершенным.

В то же время, господину Гриняку возвращены его личные вещи, которые были безосновательно изъяты во время обысков. Среди этих предметов многочисленные награды, знаки отличия, грамоты, поздравительные письма и другие подарки за отличную многолетнюю службу. С какой целью эти предметы изымались вообще - неизвестно.

Лично для меня является большой загадкой, почему следователь и прокурор, даже несмотря на наличие двух Постановлений следственных судей, длительное время скрывали от нас эти вещественные доказательства, если они не вызывают никакого интереса и не имеют никакого доказательственного значения.

Думаю, что во время рассмотрения судом дела по сути, эти непростые вопросы будут очень остро задаваться следователю и прокурору. Интересно будет услышать от них ответы на эти вопросы.