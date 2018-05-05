В Шотландии десятки тысяч людей митинговали с требованием независимости
5 мая, 2018, 18:51
В Глазго десятки тысяч людей вышли на улицы с требованием независимости Шотландии
Об этом сообщает ВВС.
Организаторы ежегодного мероприятия All Under One Banner заявили, что на улицы вышли 80 000 сторонников независимости Шотландии.
В то же время, по данным полиции, в субботнем марше приняли участие около 35 000 человек.
Организаторы ежегодного марша уже выразили готовность проводить его ежегодно, вплоть до нового референдума о независимости Шотландии.
- Напомним, что Консервативная партия во главе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на местных выборах в Англии получила лучший результат, чем ожидалось.
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