В Шотландии десятки тысяч людей митинговали с требованием независимости

5 мая, 2018, 18:51

В Глазго десятки тысяч людей вышли на улицы с требованием независимости Шотландии

Об этом сообщает ВВС.

Организаторы ежегодного мероприятия All Under One Banner заявили, что на улицы вышли 80 000 сторонников независимости Шотландии.

В то же время, по данным полиции, в субботнем марше приняли участие около 35 000 человек.

Организаторы ежегодного марша уже выразили готовность проводить его ежегодно, вплоть до нового референдума о независимости Шотландии.