В России начались антипутинские митинги "Он нам не царь"

5 мая, 2018, 09:27

В субботу, 5 мая, в российских городах начались протестные акции "Он нам не царь", организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального

Ход протестов транслирует Youtube-канал "Навальный Live".

Акции протеста уже прошли во Владивостоке, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также начались в Южно-Сахалинске и Иркутске.

В Красноярске, где митинг был запланирован на 13:00 по местному времени (09:00 по киевскому времени), перед началом акции задержали координатора штаба Навального Яну Герасимову. Ее обвиняют в организации несогласованного мероприятия.