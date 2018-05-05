В России начались антипутинские митинги "Он нам не царь"
5 мая, 2018, 09:27
В субботу, 5 мая, в российских городах начались протестные акции "Он нам не царь", организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального
Ход протестов транслирует Youtube-канал "Навальный Live".
Акции протеста уже прошли во Владивостоке, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также начались в Южно-Сахалинске и Иркутске.
В Красноярске, где митинг был запланирован на 13:00 по местному времени (09:00 по киевскому времени), перед началом акции задержали координатора штаба Навального Яну Герасимову. Ее обвиняют в организации несогласованного мероприятия.
Иркутск прямо сейчас!#ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/aw35JP0UV2— Команда Навального (@teamnavalny) 5 мая 2018 г.
@teamnavalny @navalny Южно-Сахалинск начал!! #ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/w5f5YIg1qp— Стефан (@stepa8769) 5 мая 2018 г.
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