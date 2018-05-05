В МинВОТ рассказали, сколько гражданских за годы войны на Донбассе погибли от мин

5 мая, 2018, 10:34

С мая 2014 года по март 2018 года на подконтрольной Украине территории Донбасса от мин и взрывоопасных остатков войны погибли по меньшей мере 355 гражданских лиц, еще 1456 получили ранения

Об этом свидетельствуют данные, собранные мекторами МВОТ в Донецкой и Луганской областях и подтвержденные органами местной власти.

Так, в Донецкой области зафиксировано 178 погибших и 1108 раненых, в Луганской области количество погибших достигло 177 человек, раненых - 348.

"Данные не являются исчерпывающими, поскольку учитывают лишь подтвержденные случаи нанесения вреда здоровью или жизни граждан и они могут быть пересмотрены в сторону увеличения в случае поступления новой информации", - отмечают в министерстве.

Подсчитать количество погибших и раненых от взрывов мин на оккупированных территории Донбасса пока не представляется возможным.