В МинВОТ рассказали, сколько гражданских за годы войны на Донбассе погибли от мин
5 мая, 2018, 10:34
С мая 2014 года по март 2018 года на подконтрольной Украине территории Донбасса от мин и взрывоопасных остатков войны погибли по меньшей мере 355 гражданских лиц, еще 1456 получили ранения
Об этом свидетельствуют данные, собранные мекторами МВОТ в Донецкой и Луганской областях и подтвержденные органами местной власти.
Так, в Донецкой области зафиксировано 178 погибших и 1108 раненых, в Луганской области количество погибших достигло 177 человек, раненых - 348.
"Данные не являются исчерпывающими, поскольку учитывают лишь подтвержденные случаи нанесения вреда здоровью или жизни граждан и они могут быть пересмотрены в сторону увеличения в случае поступления новой информации", - отмечают в министерстве.
Подсчитать количество погибших и раненых от взрывов мин на оккупированных территории Донбасса пока не представляется возможным.
- Напомним, ранее на Донбассе несколько раз находили российские противопехотные мины, запрещенные Оттавской конвенцией в Украине и 150 странах мира.
- ГПУ показала новые доказательства присутствия российских войск на Донбассе.
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