В Киеве инкассаторское авто столкнулось с "Хюндаем", 6 пострадавших

5 мая, 2018, 17:55

В Деснянском районе Киева по ул. Оноре де Бальзака произошло лобовое столкновение инкассаторской машины и легковушки "Хюндай"

Об этом сообщают Вартови. Еспресо.

От удара легковушку выбросило на зеленую зону, а сам инкассаторский бус Рено Мастер перевернулся. В результате ДТП пострадало 6 человек.

В больницу забрали с Хюндая женщину 1955 г.р. , мужчину 1952 г.р. и ребенка в возрасте около 2-х лет. Также забрали с многочисленными ушибами двух мужчин из инкассаторской машины, еще одному оказывают помощь на месте. Кто виноват в данном ДТП, будут устанавливать следователи.

Из инкассаторской машины пострадали трое человек, которые сидели спереди. Также со слов полицейского, в салоне микроавтобуса было еще двое, которые отделались незначительными ушибами.