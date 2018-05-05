В Киеве инкассаторское авто столкнулось с "Хюндаем", 6 пострадавших
5 мая, 2018, 17:55
В Деснянском районе Киева по ул. Оноре де Бальзака произошло лобовое столкновение инкассаторской машины и легковушки "Хюндай"
Об этом сообщают Вартови. Еспресо.
От удара легковушку выбросило на зеленую зону, а сам инкассаторский бус Рено Мастер перевернулся. В результате ДТП пострадало 6 человек.
В больницу забрали с Хюндая женщину 1955 г.р. , мужчину 1952 г.р. и ребенка в возрасте около 2-х лет. Также забрали с многочисленными ушибами двух мужчин из инкассаторской машины, еще одному оказывают помощь на месте. Кто виноват в данном ДТП, будут устанавливать следователи.
Из инкассаторской машины пострадали трое человек, которые сидели спереди. Также со слов полицейского, в салоне микроавтобуса было еще двое, которые отделались незначительными ушибами.
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