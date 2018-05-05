В Киеве столкнулись две легковушки: одна машина сбила столб и перевернулась

5 мая, 2018, 08:23

В ночь на 5 мая в Киеве произошло ДТП с участием легковых автомобилей ВАЗ и Honda Jazz

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Авария случилась на вул. Электриков. Как рассказал водитель автомобиля ВАЗ, он двигался от Подола в направлении Набережно-Рыбальской, когда вдруг с правой стороны его попытался обогнать автомобиль Honda Jazz. Водитель Honda не соблюла безопасный интервал и задела ВАЗ, который двигался левее от нее. От удара ВАЗ вылетел на встречную, пересек ее и оказался на зеленой зоне.

Honda отлетела вправо, вылетела на тротуар и на высокой скорости врезалась в столб. От мощного удара электроопора упала, а Honda, перевернувшись несколько раз, осталась лежать на левом боку. Ее водителю пришлось вылезать из опрокинутой машины через пассажирскую дверь, оказавшуюся сверху.

Водитель другой машины рассказал, что видел, как Honda опередила сначала его авто, потом догнала ВАЗ и произошло столкновение. В результате ДТП пострадали пассажиры ВАЗ, которые возвращались из театра. Медики осмотрели водителя ВАЗ и одну из его пассажирок, после оказания медицинской помощи они от госпитализации отказались.

Водитель Honda даже после столкновения со столбом и опрокидывания машины тяжелых травм не получила и от госпитализации отказалась. Девушка имела признаки алкогольного опьянения, поэтому полицейские предложили ей пройти тест на наличие алкоголя, однако она отказалась, так же как и поехать к врачу-наркологу и сдать анализы. В присутствии двух свидетелей правоохранители составили протокол на нарушительницу.