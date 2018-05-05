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В Киеве произошел пожар на штрафплощадке, сгорели 54 автомобиля

В субботу, 5 мая, в Киеве произошел масштабный пожар на штрафплощадке, расположенной по ул. Столичное шоссе в Голосеевском районе

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

На территории штрафплощадки, где стояли автомобили, произошло возгорание в четырех ячейках общей площадью 200 кв м. По данным пожарных, сгорели 54 автомобиля.

Сейчас пожарные пытаются локализовать и потушить пожар. Задействовано 11 единиц спецтехники и 50 человек личного состава.

Воды для тушения не хватает, поскольку на объекте нет возможности подключиться к водозабору.

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