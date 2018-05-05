В Киеве произошел пожар на штрафплощадке, сгорели 54 автомобиля
5 мая, 2018, 14:54
В субботу, 5 мая, в Киеве произошел масштабный пожар на штрафплощадке, расположенной по ул. Столичное шоссе в Голосеевском районе
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
На территории штрафплощадки, где стояли автомобили, произошло возгорание в четырех ячейках общей площадью 200 кв м. По данным пожарных, сгорели 54 автомобиля.
Сейчас пожарные пытаются локализовать и потушить пожар. Задействовано 11 единиц спецтехники и 50 человек личного состава.
Воды для тушения не хватает, поскольку на объекте нет возможности подключиться к водозабору.
- Напомним, ранее ГСЧС предупредила о чрезвычайной пожарной опасности.
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