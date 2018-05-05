В Киеве ночью прогремел взрыв, есть погибший

5 мая, 2018, 08:42

В ночь на 5 мая в Киеве прогремел взрыв, от которого погиб человек

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

Инцидент произошел на ул. Кирилловской около 01:00. Как рассказал случайный свидетель, он шел по Кирилловской и увидел, как мужчина, сидя во дворе дома, что-то крутил в руках. Через мгновение раздался взрыв, и мужчина упал. Прохожий подбежал к пострадавшему и увидел жуткую картину - взрывом мужчине оторвало голову и руку.

Свидетель трагедии сразу вызвал скорую и полицию. На место прибыли медики, которые констатировали смерть погибшего, а также эксперты взрывотехнической службы.