В Киеве 4 мая жара побила очередной рекорд
5 мая, 2018, 20:59
В Киеве 4 мая зафиксировали очередной температурный рекорд, столбик термометра поднялся до +30,1°С
Столбик термометра поднялся до +30,1°С, что произошло впервые с 1911 года, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.
После полудня 4 мая температура воздуха была выше предыдущего рекорда 107-летней давности на 1,2°С.
Из-за этого среднесуточная температура превысила на 0,3°С историческое значение 1934 года. Она составила +22,8°С.
"Начало мая для киевлян оказался аномально жарким и сухим", — отметили в обсерватории.
- Ранее в обсерватории отметили, что 3 мая в Киеве стало самым теплым днем с 1934 года.
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