В Киеве 4 мая жара побила очередной рекорд

5 мая, 2018, 20:59

В Киеве 4 мая зафиксировали очередной температурный рекорд, столбик термометра поднялся до +30,1°С

Столбик термометра поднялся до +30,1°С, что произошло впервые с 1911 года, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

После полудня 4 мая температура воздуха была выше предыдущего рекорда 107-летней давности на 1,2°С.

Из-за этого среднесуточная температура превысила на 0,3°С историческое значение 1934 года. Она составила +22,8°С.

"Начало мая для киевлян оказался аномально жарким и сухим", — отметили в обсерватории.