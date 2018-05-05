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В Азербайджане задержали подозреваемого в избиении Найема

Правоохранители Азербайджана по требованию украинского следствия задержали Магомеда Саитова, которого подозревают в избиении народного депутата Мустафы Найема

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует пресс-служба МВД.

По его словам, 29-летнего мужчину, который нанес телесные повреждения народному депутату, правоохранители Киева объявили в розыск 2 мая. 5 мая правоохранители Азербайджана по требованию украинского следствия задержали подозреваемого. Начаты экстрадиционные процедуры.

"Трем участникам события объявлено о подозрении в совершении группового хулиганства. Судом уже избрана мера пресечения. Четвертый участник – через 20 минут после события заказал билет на самолет и через 2,5-3 часа вылетел в Баку. На момент пересечения границы его личность еще не была установлена, однако ему заочно сообщили о подозрении. Сегодня был задержан азербайджанскими коллегами", - отметил Аваков.

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  • Напомним, вечером 30 апреля в центре Киева у народного депутата Мустафы Найема произошел конфликт с одним из водителей, после чего последний позвал на помощь своих товарищей. Мужчины нанесли несколько ударов Найему и скрылись с места инцидента. Впоследствии полиция объявила план "перехват".
  • Трое нападавших были задержаны, им объявили подозрения.
  • Еще один нападающий, по данным Найема, успел улететь в Баку рейсом из Борисполя до задержания.
  • Впоследствии появилось новое видео избиения Найема: нападавших было пятеро.
  • Столичная прокуратура получила разрешение на задержание и объявила в розыск четвертого подозреваемого в нападении на нардепа Мустафу Найема.
  • Шевченковский райсуд Киева избрал меры пресечения для трех мужчин, которые принимали участие в избиении народного депутата Мустафы Найема.
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