В Азербайджане задержали подозреваемого в избиении Найема

5 мая, 2018, 15:15

Правоохранители Азербайджана по требованию украинского следствия задержали Магомеда Саитова, которого подозревают в избиении народного депутата Мустафы Найема

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует пресс-служба МВД.

По его словам, 29-летнего мужчину, который нанес телесные повреждения народному депутату, правоохранители Киева объявили в розыск 2 мая. 5 мая правоохранители Азербайджана по требованию украинского следствия задержали подозреваемого. Начаты экстрадиционные процедуры.

"Трем участникам события объявлено о подозрении в совершении группового хулиганства. Судом уже избрана мера пресечения. Четвертый участник – через 20 минут после события заказал билет на самолет и через 2,5-3 часа вылетел в Баку. На момент пересечения границы его личность еще не была установлена, однако ему заочно сообщили о подозрении. Сегодня был задержан азербайджанскими коллегами", - отметил Аваков.