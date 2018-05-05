Украина потеряла свыше 450 млн из-за земельной коррупции, - НАБУ

5 мая, 2018, 16:52

Украина потеряла свыше 450 млн гривен из-за коррупции в земельной сфере, это убытки, понесенные государством и местными общинами из-за потери свыше 7 тыс. га

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

НАБУ расследует несколько уголовных производств, которые касаются махинаций с землей. Почти треть из этих дел уже направлены в суд, обвинительные акты составлены в отношении 14 человек.

По данным следствия, общий предмет преступления в "земельных" делах превышает 450 млн гривен. Это - убытки, понесенные государством и местными общинами из-за потери свыше 7 тыс. га.

По мнению НАБУ, одним из ключевых мотивов для таких преступлений есть желание получить неправомерную выгоду. В частности, совокупный размер взяток по этим делам превышает 2,5 млн гривен, 70 тыс. долларов и 300 тыс. евро.

Также сообщается, что достаточно распространенной является схема, согласно которой земельные участки органа государственной власти в дальнейшем передаются частным компаниям-застройщикам в обмен на обязательство выделить определенное количество квартир работникам соответствующего госоргана. Нередко совокупная стоимость таких квартир оказывается существенно ниже рыночной стоимости земельного участка.