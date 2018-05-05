Украина отменила запрет своим спортсменам соревноваться в России после переговоров с МОК
Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, передает пресс-служба Федерации греко-римской борьбы Украины.
"Мы должны были рассмотреть вопрос об увеличении количества стран, которые требуют бойкота спортивных мероприятий по политическим мотивам. Некоторые правительства злоупотребляют спортом в своих целях. Это противоречит ценностям спорта и Олимпийских игр, которые налаживают контакт между людьми и объединяющие их, независимо от политических убеждений. Эти бойкоты противоречат нашим основным ценностям. Мы здесь, чтобы внимательно следить за этим и действовать", - заявил Томас Бах.
Президент МОК отметил, что Комитет уже получил официальное подтверждение отмены запрета от украинских властей.
Согласно новому постановлению, подписанному 11 апреля, указ о запрете соревноваться в России утратил силу.
Зато министерство молодежи и спорта Украины запретило финансировать тренировочные сборы и участие спортсменов в турнирах, которые проводят в России.
- Напомним, 14 марта Минспорта запретило украинским спортсменам принимать участие в соревнованиях в России.
- В марте этап Кубка мира, который должен состояться в российской Тюмени, бойкотировали украинские биатлонисты.
- 11 апреля украинским спортсменам разрешили снова выступать в России.
- Федерация футбола Украины бойкотирует конгресс ФИФА в России.
- Европарламентарий Хармс призвала к бойкоту ЧМ-2018 в России. Ее поддержали не менее 60 коллег.
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