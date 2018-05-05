Украина отменила запрет своим спортсменам соревноваться в России после переговоров с МОК

5 мая, 2018, 12:06

Украина отменила запрет на участие украинских спортсменов в соревнованиях на территории России по просьбе Международного олимпийского комитета

Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, передает пресс-служба Федерации греко-римской борьбы Украины.

"Мы должны были рассмотреть вопрос об увеличении количества стран, которые требуют бойкота спортивных мероприятий по политическим мотивам. Некоторые правительства злоупотребляют спортом в своих целях. Это противоречит ценностям спорта и Олимпийских игр, которые налаживают контакт между людьми и объединяющие их, независимо от политических убеждений. Эти бойкоты противоречат нашим основным ценностям. Мы здесь, чтобы внимательно следить за этим и действовать", - заявил Томас Бах.

Президент МОК отметил, что Комитет уже получил официальное подтверждение отмены запрета от украинских властей.

Согласно новому постановлению, подписанному 11 апреля, указ о запрете соревноваться в России утратил силу.

Зато министерство молодежи и спорта Украины запретило финансировать тренировочные сборы и участие спортсменов в турнирах, которые проводят в России.