Террористы обстреляли из тяжелой артиллерии дома жителей Зайцева, ранены 3 украинских военных

5 мая, 2018, 07:30

В пятницу, 4 мая, около 20:00 российские боевики на Донбассе обстреляли из запрещенной 122-мм артиллерии Зайцево Донецкой области, повредив жилье мирных жителей

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Боевые действия в минувшие сутки продолжались на отдельных участках по всей линии соприкосновения. В районах населенных пунктов Сокольники, Майорск, Авдеевка, Новгородское, Старогнатовка оккупанты 5 раз применяли запрещенное вооружение. В результате действий украинских военных в ответ захватчики, по данным разведки, потеряли 3 боевиков убитыми и 3 ранеными.

Во время боевых действий также были ранены трое украинских военнослужащих. Раненые эвакуированы в госпиталь, угрозы их жизни нет.