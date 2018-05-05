Террористы обстреляли из тяжелой артиллерии дома жителей Зайцева, ранены 3 украинских военных
5 мая, 2018, 07:30
В пятницу, 4 мая, около 20:00 российские боевики на Донбассе обстреляли из запрещенной 122-мм артиллерии Зайцево Донецкой области, повредив жилье мирных жителей
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Боевые действия в минувшие сутки продолжались на отдельных участках по всей линии соприкосновения. В районах населенных пунктов Сокольники, Майорск, Авдеевка, Новгородское, Старогнатовка оккупанты 5 раз применяли запрещенное вооружение. В результате действий украинских военных в ответ захватчики, по данным разведки, потеряли 3 боевиков убитыми и 3 ранеными.
Во время боевых действий также были ранены трое украинских военнослужащих. Раненые эвакуированы в госпиталь, угрозы их жизни нет.
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