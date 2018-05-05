Террористы обстреляли КПВВ "Гнутово" во время нахождения там гражданских
5 мая, 2018, 10:57
В субботу, 5 мая, российско-террористические войска дважды обстреляли контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Гнутово" на Мариупольском направлении
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Оккупанты стреляли около 9:00 и 10:00. В это время на КПВВ находилось много мирных граждан, которых эвакуировали в укрытие.
В результате обстрела повреждены два автомобиля. Люди не пострадали.
Работа КПВВ сейчас приостановлена, в этом районе временно объявлен режим "Красный".
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