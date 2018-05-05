Сила подножки: Пенсионер одной ногой задержал вооруженного преступника

5 мая, 2018, 15:39

В США пенсионер с тростью сумел сделать подножку вооруженному злоумышленнику, который убегал от офицеров

Видео поступка мужчины появилось на YouTube-канале.

Пенсионер по имени Билл ждал возле библиотеки свою внучку, которая как раз возвращалась с уроков. Он заметил, что возле него началась погоня. Несколько полицейских преследовали парня, но очень отстали от него.

Когда преступник пробегал рядом, пенсионер выставил ногу и сделал подножку. При этом, он стоял с тростью. Он слышал, как офицеры несколько раз кричали вслед вору о том, чтобы тот бросил пистолет, но были далеко. Так пенсионер решил помочь полицейским.