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Сила подножки: Пенсионер одной ногой задержал вооруженного преступника

В США пенсионер с тростью сумел сделать подножку вооруженному злоумышленнику, который убегал от офицеров

Видео поступка мужчины появилось на YouTube-канале.

Пенсионер по имени Билл ждал возле библиотеки свою внучку, которая как раз возвращалась с уроков. Он заметил, что возле него началась погоня. Несколько полицейских преследовали парня, но очень отстали от него.

Когда преступник пробегал рядом, пенсионер выставил ногу и сделал подножку. При этом, он стоял с тростью. Он слышал, как офицеры несколько раз кричали вслед вору о том, чтобы тот бросил пистолет, но были далеко. Так пенсионер решил помочь полицейским.

Подозреваемого задержали. У него нашли пистолет Glock с магазином увеличенной емкости на 29 патронов. Как отметили в полиции, задержанный уже был судим и снова отправится в тюрьму.

Вероятно, действия дедушки спасли жизнь 18-летнего беглеца, ведь офицеры собирались открыть огонь.

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