Сила подножки: Пенсионер одной ногой задержал вооруженного преступника
Видео поступка мужчины появилось на YouTube-канале.
Пенсионер по имени Билл ждал возле библиотеки свою внучку, которая как раз возвращалась с уроков. Он заметил, что возле него началась погоня. Несколько полицейских преследовали парня, но очень отстали от него.
Когда преступник пробегал рядом, пенсионер выставил ногу и сделал подножку. При этом, он стоял с тростью. Он слышал, как офицеры несколько раз кричали вслед вору о том, чтобы тот бросил пистолет, но были далеко. Так пенсионер решил помочь полицейским.
Подозреваемого задержали. У него нашли пистолет Glock с магазином увеличенной емкости на 29 патронов. Как отметили в полиции, задержанный уже был судим и снова отправится в тюрьму.
Вероятно, действия дедушки спасли жизнь 18-летнего беглеца, ведь офицеры собирались открыть огонь.
- Напомним, в Днепровском общежитии сосед не выдержал слишком громкого секса пары за стеной, выломал дверь и начал бить парня.
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