Суд установил ошибочность позиции обвинения в деле Гриняка, - адвокат

5 мая, 2018, 20:10

Суд установил ошибочность правовой позиции, что выбрала для себя сторона обвинения по делу генерала МВД Гриняка

Об этом адвокат генерала Станислав Иваницкий написал в Facebook:

Прокуроры по делу вновь отличились своими феноменальными знаниями норм УПК Украины. Так, ими было подано заявление, которым они просили суд дать разъяснения в Постановлении от 27.03.18 г.

Напомню, что этим Определением суд признал противоправной бездеятельность следователя и прокурора и обязал их немедленно предоставить стороне защиты все материалы уголовного производства вместе с вещественными доказательствами.

Кстати говоря, указанное Постановление следователем и прокурором до сих пор не выполнено, несмотря на то, что с момента его вынесения прошло более месяца и, несмотря на то, что за такое невыполнение решения суда предусмотрена уголовная ответственность.

Я считаю, что данное Постановление по своей форме полностью соответствует требованиям УПК и по своему содержанию четко отражает основополагающие принципы защиты Прав Человека, содержит четкую ссылку на нормы Закона и дает исчерпывающий перечень обстоятельств, которые были учтены судом при принятии решения. Поэтому такие деструктивные действия прокуроров направлены исключительно на то, чтобы своеобразно отомстить суду за справедливую и принципиальную позицию и нагрузить лишней и ненужной работой.

Суд принял во внимание аргументированные доводы стороны защиты и отказал в удовлетворении данного безосновательного заявления. Таким образом, судом было в очередной раз установлена ошибочность правовой позиции, что выбрала для себя сторона обвинения.