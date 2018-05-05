Стало известно, от чего умер подозреваемый в смертельном ДТП в Кривом Роге
5 мая, 2018, 15:32
Водитель Mazda, которого подозревают в совершении смертельной аварии в Кривом Роге, умер в СИЗО от полиорганной недостаточности
Об этом сообщает Укринформ с ссылкой на Юго-Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.
"Мужчина умер ночью, по предварительномк диагнозу - от полиорганной недостаточности", - отметили в пресс-службе.
Известно, что у данного человека было диагностировано серьезное онкологическое заболевание.
- Напомним, утром 17 апреля в Кривом Роге столкнулись легковушка Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус с работниками металлургического завода Arcelor-Mittal. Сначала сообщалось о 8 погибших и 18 раненых. Позже ГСЧС сообщила о 21 раненом.
- 17 апреля полиция задержала участника ДТП, который находился за рулем легковушки Mazda.
- Саксаганский райсуд Кривого Рога арестовал 67-летнего водителя Mazda, которого из-за тяжелого состояния здоровья привезли в суд на карете скорой помощи в сопровождении конвоя.
- После нескольких смертей в больницах количество погибших в этом ДТП по состоянию на 29 апреля достигала 11 человек.
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