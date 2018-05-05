США возобновляют Второй флот на фоне напряженности с Россией
Об этом заявил в пятницу руководитель морских операций США адмирал Джон Ричардсон, сообщает Reuters.
"Наша стратегия национальной безопасности ясно дает понять, что мы снова вернулись в эпоху конкуренции мировых держав в то время, как среда безопасности продолжает становиться все более вызывающим и сложным", - отметил адмирал.
Второй флот будет осуществлять оперативное и административное руководство кораблями, самолетами и наземными силами на Восточном побережье США и в северной части Атлантического океана.
Его команда будет базироваться в Норфолке, штат Вирджиния, и сначала будет насчитывать 15 сотрудников, а в итоге возрастет до 200 человек.
В 2011 году Второй флот был расформирован из соображений экономии и организационной структуры.
Однако с тех пор напряженность между Москвой и Вашингтоном увеличилась, Россия стала более броской, в частности на фоне конфликтов в Украине и Сирии.
- Напомним, в январе этого года противодействие России и Китая стали основой новой Национальной оборонной стратегии США.
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