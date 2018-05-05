США возобновляют Второй флот на фоне напряженности с Россией

5 мая, 2018, 15:48

Военно-морские силы США восстанавливают свой Второй флот почти через семь лет после его расформирования в то время, как Пентагон в центре своей военной стратегии ставит противодействие России

Об этом заявил в пятницу руководитель морских операций США адмирал Джон Ричардсон, сообщает Reuters.

"Наша стратегия национальной безопасности ясно дает понять, что мы снова вернулись в эпоху конкуренции мировых держав в то время, как среда безопасности продолжает становиться все более вызывающим и сложным", - отметил адмирал.

Второй флот будет осуществлять оперативное и административное руководство кораблями, самолетами и наземными силами на Восточном побережье США и в северной части Атлантического океана.

Его команда будет базироваться в Норфолке, штат Вирджиния, и сначала будет насчитывать 15 сотрудников, а в итоге возрастет до 200 человек.

В 2011 году Второй флот был расформирован из соображений экономии и организационной структуры.

Однако с тех пор напряженность между Москвой и Вашингтоном увеличилась, Россия стала более броской, в частности на фоне конфликтов в Украине и Сирии.