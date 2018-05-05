США прекратили беспошлинный ввоз 155 видов украинских товаров

5 мая, 2018, 22:34

Офис торгового представителя США приостановил для части украинских товаров действие Генерализированной системы преференций

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины.

Сообщается, что решение об этом было принято 26 апреля.

"Как известно, генерализованная система преференций дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3500 видов товаров из Украины. Под ограничения попали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что МЭРТ находится в постоянном диалоге с правительством США и работает над решением проблемы.