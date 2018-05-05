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Смертельное ДТП в Кривом Роге: Главный подозреваемый умер в СИЗО

В субботу, 5 мая, в следственном изоляторе Кривого Рога умер 67-летний подозреваемый в деле о ДТП, в результате которого погибли таким образом уже 12 человек

Об этом сообщает "Первый Криворожский".

2 мая мужчину перевели из больницы в СИЗО, но 4 мая его состояние ухудшилось и вскоре он умер в медучреждении СИЗО.

  • Напомним, утром 17 апреля в Кривом Роге столкнулись легковушка Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус с работниками металлургического завода Arcelor-Mittal. Сначала сообщалось о 8 погибших и 18 раненых. Позже ГСЧС сообщила о 21 раненом.
  • 17 апреля полиция задержала участника ДТП, который находился за рулем легковушки Mazda.
  • Саксаганский райсуд Кривого Рога арестовал 67-летнего водителя Mazda, которого из-за тяжелого состояния здоровья привезли в суд на карете скорой помощи в сопровождении конвоя.
  • После нескольких смертей в больницах количество погибших в этом ДТП по состоянию на 29 апреля достигало 11 человек.
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