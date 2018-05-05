Смертельное ДТП в Кривом Роге: Главный подозреваемый умер в СИЗО
5 мая, 2018, 14:00
В субботу, 5 мая, в следственном изоляторе Кривого Рога умер 67-летний подозреваемый в деле о ДТП, в результате которого погибли таким образом уже 12 человек
Об этом сообщает "Первый Криворожский".
2 мая мужчину перевели из больницы в СИЗО, но 4 мая его состояние ухудшилось и вскоре он умер в медучреждении СИЗО.
- Напомним, утром 17 апреля в Кривом Роге столкнулись легковушка Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус с работниками металлургического завода Arcelor-Mittal. Сначала сообщалось о 8 погибших и 18 раненых. Позже ГСЧС сообщила о 21 раненом.
- 17 апреля полиция задержала участника ДТП, который находился за рулем легковушки Mazda.
- Саксаганский райсуд Кривого Рога арестовал 67-летнего водителя Mazda, которого из-за тяжелого состояния здоровья привезли в суд на карете скорой помощи в сопровождении конвоя.
- После нескольких смертей в больницах количество погибших в этом ДТП по состоянию на 29 апреля достигало 11 человек.
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