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Сердючка поздравила MELOVIN и пожелала ему успеха на Евровидении

Верка Сердючка записала специальное сообщение для MELOVIN по поводу его выступления на Евровидении

Видео обращения Сердючки размещено в YouTube.

Верка Сердючка представляла Украину в 2007 году на конкурсе Евровидения с песней Dancing Lasha Tumbai. Сейчас она записала специальное сообщение для MELOVIN, который будет выступать на конкурсе.

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