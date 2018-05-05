Сердючка поздравила MELOVIN и пожелала ему успеха на Евровидении
5 мая, 2018, 21:29
Верка Сердючка записала специальное сообщение для MELOVIN по поводу его выступления на Евровидении
Видео обращения Сердючки размещено в YouTube.
Верка Сердючка представляла Украину в 2007 году на конкурсе Евровидения с песней Dancing Lasha Tumbai. Сейчас она записала специальное сообщение для MELOVIN, который будет выступать на конкурсе.
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- Ранее в сети показали первое видео репетиции представителя Украины на Евровидении 2018 года Melovin с его песней Under The Ladder.
- Украинский певец Melovin отснял видеовизитку для песенного конкурса Евровидение, который пройдет в Лиссабоне.
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